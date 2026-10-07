নয়াদিল্লিতে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন দীনেশ ত্রিবেদী, কী আলোচনা হলো

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নয়াদিল্লিতে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফরের বিষয়ে ঢাকার বর্তমান অবস্থান নিয়ে নরেন্দ্র মোদি ও দীনেশ ত্রিবেদীর মধ্যে আলোচনা হয়েছে।
গত সোমবার রাতে ঢাকা থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছে পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন দীনেশ ত্রিবেদী।
এ ছাড়া ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে দেখা করেছেন ঢাকায় দেশটির হাইকমিশনার। আগামী বৃহস্পতিবার দীনেশ ত্রিবেদীর ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে বলে ঢাকার কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে।
গত আগস্টে নয়াদিল্লি গিয়ে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন দীনেশ ত্রিবেদী। সেবারও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।
তবে এবারের আলোচনা নিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী গতকাল দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
গতকাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।