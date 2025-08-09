প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস
বাংলাদেশ

প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়া যাচ্ছেন

দুই দেশের মধ্যে পাঁচ সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস আগামী মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তিন দিনের সফরে মালয়েশিয়া যাচ্ছেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে সোমবার (১১ আগস্ট) দ্বিপক্ষীয় সফরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা। পরদিন মঙ্গলবার দুই দেশের সরকারপ্রধান পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার এ সফরে দুই দেশের মধ্যে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই ও তিনটি নোট বিনিময় (এক্সচেঞ্জ নোট) হতে পারে।

মালয়েশিয়ার উদ্দেশে সোমবার দুপুরে ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, দুই দেশের মধ্যে সম্ভাব্য যে সমঝোতা স্মারকগুলো সই হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষাবিষয়ক সহযোগিতা; এলএনজি ও পেট্রোলিয়াম সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণসহ জ্বালানি সহযোগিতা; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) ও ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ মালয়েশিয়ার (আইএসআইএস) মধ্যে সহযোগিতা; বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই) ও চিপ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান মিমোসের (এমআইএমওএস) মধ্যে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সঙ্গে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীদের সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা। সম্ভাব্য এক্সচেঞ্জ নোটগুলো হলো হালাল ইকোসিস্টেম, দুই দেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমি এবং উচ্চশিক্ষা খাতে সহযোগিতা।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাঁদের এই সম্পর্ককে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে বলে আশা করছেন তিনি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে দেশটির শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের সমস্যাগুলো দূর করা এবং আরও শ্রমিক নেওয়ার মতো বিষয়গুলো দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে গুরুত্ব পাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই আঞ্চলিক জোট আসিয়ানের ‘সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার’ হওয়ার চেষ্টা করছে। আর এ জোটের বর্তমান সভাপতি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। ফলে এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল আশা করছে ঢাকা। এ ছাড়া দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সম্পর্কের সার্বিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি নিয়েও আলোচনা হবে।

২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম প্রথম সরকারপ্রধান হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেন। গত অক্টোবরে প্রায় এক দশক পর মালয়েশিয়ার সরকারপ্রধান বাংলাদেশ সফর করেন।

সফরের মূল আনুষ্ঠানিকতা মঙ্গলবার

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হবে মঙ্গলবার। এদিন সকালে পুত্রজায়ায় আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসবেন অধ্যাপক ইউনূস ও আনোয়ার ইব্রাহিম। দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতা স্মারক ও এক্সচেঞ্জ নোটগুলো সই হওয়ার কথা। এদিন দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার সৌজন্যে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছেন মালেশিয়ার সরকারপ্রধান।

প্রধান উপদেষ্টা এরপর হোটেলে ফিরে একটি সেমিনারে অংশ নেবেন। এ সেমিনার শেষে হোটেলে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলাদা আলাদা সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এরপর বিকেলে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন অধ্যাপক ইউনূস। রাতে মালয়েশিয়ার মন্ত্রী, নাগরিক সমাজ, শীর্ষ ব্যবসায়ী, আমলাদের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

পরদিন বুধবার দেশটির ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়া প্রধান উপদেষ্টাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেবে। এ জন্য আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তনে যোগ দেবেন তিনি। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে একটি বক্তৃতায় অংশ নেবেন তিনি। এ অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থাকবেন। দুপুরে হোটেলে ফিরে দেশটির কয়েকজন শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাদা সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এই সফরে যোগ দেবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

আরও পড়ুন