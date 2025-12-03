হিরো আলমকে হত্যাচেষ্টা: রিয়াজ ও মিথিলার জামিন বাতিল, পরোয়ানা জারি

রাজধানীর আফতাবনগর এলাকায় আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার মামলায় কামরুল ইসলাম রিয়াজ ওরফে ম্যাক্স ওভি ও সাদিয়া রহমান মিথিলার জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। বাদীপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুজ্জামানের আদালত আজ বুধবার এই আদেশ দেন। এ মামলা হয়েছিল ঢাকার বাড্ডা থানায়।
বাদীপক্ষের আইনজীবী শান্তা সাকসিনা বলেন, ‘আসামিরা জামিনে থেকে মামলা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য বাদীকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিচ্ছেন। এসব কারণ উল্লেখ করে মামলার বাদী হিরো আলম একটা সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। এই মামলায় আসামিরা জামিনের শর্ত ভঙ্গ করেছেন। জামিনের শর্ত ভঙ্গ করায় জামিন বাতিল চেয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করি। শুনানি শেষে আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেন।’
এদিন শুনানির সময় হিরো আলম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটার সময় বাড্ডা থানাধীন আফতাবনগর এলাকায় মেইন রোড দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় এজাহারনামীয় চারজনের নির্দেশে অজ্ঞাতনামা আরও ছয়জন আসামি তিনটি মোটরসাইকেলে এসে তাঁর পথ রোধ করেন। জোর করে আসামিরা তাঁকে পাশের কাশবনে নিয়ে যান এবং কামরুল ইসলাম রিয়াজ ওরফে ম্যাক্স ওভির হাতে থাকা কাঠের লাঠি দ্বারা মাথায় আঘাত করেন। বাঁ হাত দিয়ে আঘাতটি ফেরাতে গেলে গুরুতর জখম পান। অজ্ঞাতনামা আসামিরা হাতে থাকা লোহার ধারালো স্কেল দ্বারা আঘাত করেন। আঘাতটি তাঁর ডান হাতের কনুইয়ে লাগে। এতে গুরুতর রক্তাক্ত হন।
পরবর্তী সময় অজ্ঞাতনামা আসামিরা হাতের লাঠি দ্বারা তাঁর মাথায় আঘাত করলে আঘাতটি কপালের বাঁ দিকে লাগে। পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন আসামিরা তাঁর সারা শরীরে এলোপাতাড়ি কিল–ঘুষি, লাথি ও চড়থাপ্পড় মেরে জখম করেন। ম্যাক্স তাঁর হনোর ব্র্যান্ডের একটি মুঠোফোন ভেঙে ফেলেন। যাওয়ার সময় আসামিরা বিভিন্ন ভয়ভীতি ও হুমকি দেন। পরে আশপাশের মানুষের সহযোগিতায় হাসপাতালে যান।
ওই ঘটনায় গত ৫ অক্টোবর হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বাড্ডা থানায় মামলাটি করেন আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম।