শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদ সচিব। মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব তাঁদের হাতে।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন রেহানা পারভীন। তিনি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এটিও সচিব পদমর্যাদার।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু এই মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগের সচিব পদই খালি ছিল। রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের ঘটনার পর এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা দেয় সরকার। শোকাবহ পরিস্থিতিতে কোনো কোনো কলেজের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে গত ২২ জুলাইয়ের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিতের দাবি জানানো হচ্ছিল। পরে সরকারের পক্ষ থেকে আগের দিন দিবাগত রাত পৌনে তিনটায় এই পরীক্ষা স্থগিতের কথা জানানো হয়। এ নিয়ে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা ‘অপেশাদারত্বের’ অভিযোগ করেন। একপর্যায়ে শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়েরের পদত্যাগসহ কয়েকটি দাবিতে সচিবালয়ের ভেতরে-বাইরে বিক্ষোভ করেন বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। বিক্ষোভ চলাকালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়েরকে অব্যাহতি বা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় সরকার। পরে গত ২৩ জুলাই চুক্তিভিত্তিক সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়েরকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়। প্রায় তিন সপ্তাহের বেশি সময় পর এখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে রেহানা পারভীনকে। এত দিন একজন অতিরিক্ত সচিব রুটিন দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
১৪ আগস্ট কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব খ ম কবিরুল ইসলাম অবসরোত্তর ছুটিতে গেলে সে পদও শূন্য হয়ে পড়ে। এখনো এই পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
একই দিনে (১৪ আগস্ট) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান অবসরে যান। এখন বদলির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোকাব্বির হোসেনকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব করা হয়েছে। এ ছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ আবু ইউছুফ। অর্থ বিভাগের এই অতিরিক্ত সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে সচিব করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ১০ আগস্ট সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মহিউদ্দিন অবসরোত্তর ছুটিতে গেলে পদটি শূন্য হয়।
এদিকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সচিব পদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংকট চলে আসছিল। প্রায় সাত মাস ধরে নিয়মিত সচিব না থাকার পর ৩ আগস্ট পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এস এম শাকিল আখতারকে পদোন্নতি দিয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হলেও গতকাল রোববার পর্যন্ত তিনি এখনো যোগ দিতে পারেননি। বর্তমানে রুটিন সচিবের দায়িত্বে আছেন অতিরিক্ত সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন।