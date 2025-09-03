মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে ‘বিশেষ’ বৈঠকে বসতে যাচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
আজ বুধবার বেলা দুইটায় জুমে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চাওয়া হবে। একই সঙ্গে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বৈঠকে সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ কমিশনার, পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) ও পুলিশ সুপারকে (এসপি) থাকতে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনির এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করার কথা রয়েছে।
গত কয়েক দিনে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ ছড়িয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ-সংঘাত-উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
গত ২৭ আগস্ট আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের যমুনা অভিমুখে যাত্রা ঘিরে তাঁদের ওপর পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ, জলকামান ব্যবহার ও লাঠিপেটার ঘটনা ঘটে। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন।
গত ২৯ আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।
৩০ ও ৩১ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।
৩১ আগস্ট ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এর জেরে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি সোমবার সকালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী হল না ছেড়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।
এ ছাড়া ডাকসু, জাকসু, রাকসু ও চাকসু ছাত্রসংসদ নির্বাচন ঘিরেও উত্তাপ ছড়িয়েছে।
এমন পরিস্থিতিতে মাঠ প্রশাসনকে শক্ত অবস্থান নেওয়ার পাশাপাশি আরও সতর্ক থাকার নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডাকা আজকের বৈঠক থেকে দেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
এ বিষয়ে কথা হয় একজন বিভাগীয় কমিশনার ও একজন ডিসির সঙ্গে। তাঁরা প্রথম আলোকে বলেন, বৈঠকের চিঠি পেয়েছেন। তবে এর বেশি কিছু তাঁরা বলতে চাননি।
চলতি মাসের শেষ দিকে শুরু হচ্ছে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। পূজাকে কেন্দ্র করে দেশের কোথাও যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে মাঠ প্রশাসনকে বৈঠক থেকে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলেছে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ আপত্তিকর বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে কোনো বক্তব্য দিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে বলা হবে। প্রতিটি পূজামণ্ডপে সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করার নির্দেশনা থাকবে। শারদীয় দুর্গাপূজায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে মাঠ প্রশাসনকে ১৭টি নির্দেশনা দেওয়া হবে।
বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও শিল্পকারখানায় অস্থিরতা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ঠেকানোর বিষয়েও আলোচনা হওয়ার কথা আছে। এসব তথ্য জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র বলেছে, বৈঠকে কারাগারের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশনা দেওয়া হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনায় পরিস্থিতি এখনো থমথমে। সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বৈঠক থেকে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে কারখানা বন্ধ ও ছাঁটাইয়ের জেরে গতকাল মঙ্গলবার শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এতে একজন শ্রমিক নিহত হন। আহত অন্তত ১০ জন। এ বিষয় নিয়েও আজকের বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।