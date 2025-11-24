বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৪ নভেম্বর। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।

বিটিআরসি কি ফরমাশ তামিলের কমিশন হবে

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিটিআরসির প্রধান কার্যালয়
ছবি: বিটিআরসির ওয়েবসাইট থেকে

ধরা যাক, জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্সের আবেদন এসেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) কাছে। এই আবেদন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পাঁচ মন্ত্রী নিয়ে গঠিত কমিটির কাছে পাঠাবে বিটিআরসি। মন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নেবেন, এই লাইসেন্স কে পাবে, কতটি পাবে। বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনায় আগে হয়তো এক মন্ত্রীর প্রভাব প্রাধান্য পেত। নতুন আইন বাস্তবায়ন হলে সেখানে আরও চার মন্ত্রীর প্রভাব খাটানোর সুযোগ তৈরি হবে। বিটিআরসির কাজ হবে, সেই কমিটির ফরমাশ কার্যকর করা। বিস্তারিত পড়ুন...

‘এমন জন্ম, এমন মৃত্যু যেন কারও না হয়’

নামহীন শিশুর এই কবরের সামনে লেখা পরিচয়। নারায়ণগঞ্জে ভুঁইগড়ের মামুদপুর কবরস্থানে

নির্জন কবরস্থানের এক কোণে ছোট্ট একটি কবর। মাটি এখনো নরম, ভেজা। কবরে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে কালো ফিতা দিয়ে আটকানো সাদা কাগজে লেখা-‘বেবী অফ আঁখিমনি-রন্টি (কন্যাসন্তান)’। দাফনের তারিখ ১২ নভেম্বর। নারায়ণগঞ্জে ভুঁইগড়ের মামুদপুর কবরস্থানে নামহীন শিশুর এই কবরের পাশে দাঁড়ালে বোঝার উপায় নেই যে মৃত্যুর আগে বা পরে এই কন্যাসন্তান তার মা-বাবা বা কোনো স্বজনকেই কাছে পায়নি। তার চিকিৎসা ও দাফনের ব্যবস্থা করেছে ডা. মুজিব নিউবর্ন ফাউন্ডেশন। বিস্তারিত পড়ুন...

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় কিয়েভ নয়, মস্কোর স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে একটি শান্তি পরিকল্পনার খসড়া করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর প্রস্তাবিত ২৮ দফা এই পরিকল্পনার খসড়া ফাঁস হয়েছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় রাশিয়ার প্রায় সব চাওয়া পূরণ হবে। অন্যদিকে আরও কোণঠাসা হবে ইউক্রেন। বিস্তারিত পড়ুন...

ক্যাম্ফারদের ব্যাটিং থেকে কী শিখল বাংলাদেশ

আয়ারল্যান্ডের শেষ ৪ উইকেট তুলতে আজ বাংলাদেশের লেগেছে প্রায় চার ঘণ্টা

শেষ দিনে ব্যাটিংয়ে নামার সময় আয়ারল্যান্ডের হাতে ছিল মাত্র ৪ উইকেট। বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল ওদের দ্রুত অলআউট করে জয় তুলে নেওয়া। কিন্তু কার্টিস ক্যাম্ফারের মাথায় বোধ হয় অন্য স্ক্রিপ্ট চলছিল। কখনো গ্যাবিন হোয়ে, কখনো জর্ডান নেইলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খেলে গেলেন দারুণ ধৈর্য নিয়ে। বাংলাদেশের জয়ের অপেক্ষা তাই একটু লম্বাই হলো। বিস্তারিত পড়ুন...

‘মিস ইন্ডিয়া’ হয়ে খ্যাতির শীর্ষে, ২৬ বছর বয়সে সেই নায়িকার করুণ মৃত্যু

নাফিসা জোসেফ। ইনস্টাগ্রাম থেকে

১৯৯৭ সালে ফেমিনা মিস ইউনিভার্সে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বয়স তখন মোটে ১৯। পরে নাম করেন মডেলিংয়ে, আগামী দিনের প্রতিশ্রুতিশীল তারকা মনে করা হচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু কে জানত, তাঁর জীবন থেমে যাবে মাত্র ২৬ বছর বয়সেই। এই অকালপ্রয়াত তারকা আর কেউ নন, নাফিসা জোসেফ। বিস্তারিত পড়ুন...

