প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার নিন্দা পার্লামেন্ট জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা এবং দ্য নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে নাজেহাল ও হেনস্তার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজেএ)।
শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি হারুন জামিল ও সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী লিথো এ নিন্দা জানান। তাঁরা বলেন, ‘সংবাদপত্রের ওপর যেকোনো ধরনের হামলা স্বাধীন মতপ্রকাশের পরিপন্থী। আমরা দুটি পত্রিকার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং একজন সম্পাদককে হেনস্তার নিন্দা জানাই।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘সমাজে ভিন্নমত থাকবে। মতের ভিন্নতা সমাজে সুস্থ ধারা তৈরি করে। সাংবাদিকতা কোনো অপরাধমূলক কাজ নয়। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার দায় দুষ্কৃতকারীদের। তাদের আইনের আওতায় আনার দায়িত্ব সরকারের। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র ও সাংবাদিককে লক্ষ্যবস্তু করা অন্যায়।’
বিপিজেএ নেতারা বলেন, ‘দেশে একটি সুস্থধারার রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যখন নির্বাচন আয়োজনের কাজ চলছে, তখন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা উদ্বেগজনক। আমরা এ ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদানের দাবি জানাই।’