ক্রীড়াঙ্গনে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন জোরদারে পাঁচ সদস্যের কমিটি

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারী ক্রীড়াবিদদের প্রতি বৈষম্য দূর, নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং তাঁদের অধিকার ও ক্ষমতায়ন জোরদারে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাবেক জাতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জোবেরা রহমান লিনুকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
গত মঙ্গলবার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বলা হয়, ক্রীড়াঙ্গনে নারী প্রতিভার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নারীর অংশগ্রহণ, বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
পাঁচ সদস্যের এই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য মোসা. ফরিদা ইয়াসমিন, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি সারওয়াত সিরাজ (শুক্লা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইকোনমিকসের অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপসচিব উম্মে ইসরাত।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, কমিটি নারী ক্রীড়াবিদদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, অংশগ্রহণ ও বিকাশে কৌশল প্রণয়ন করবে। পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, তৃণমূলের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ এবং নারী ক্রীড়ায় বিনিয়োগের ঘাটতি দূর করতে সুপারিশ দেবে।
এ ছাড়া নারী ক্রীড়াবিদদের জন্য সম-আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়াঙ্গনে বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়েও কাজ করবে কমিটি।
সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কমিটি প্রতি দুই মাস অন্তর তাদের কার্যক্রম ও অগ্রগতির প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেবে। প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে এই কমিটি।