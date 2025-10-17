ঢাকা ও বান্দরবান থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চারজন গ্রেপ্তার

ঢাকা ও বান্দরবানে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ–বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মো. আবদুল জলিল (৩৯), হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক মো. হাবিবুর রহমান (৪৭), শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলা যুবলীগের সদস্য মো. শওকত আলী ওরফে শওকত ছৈয়াল (৪৫) এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সভাপতি মো. আতিকুর রহমান (৫৪)।
শুক্রবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ডিবি মিরপুর বিভাগের একটি দল রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবদুল জলিলকে গ্রেপ্তার করে। ওই দিন রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিকে ডিবি রমনা বিভাগের একটি দল মগবাজার চৌরাস্তা থেকে হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে ওই দিন রাত ৯টার দিকে ডিবি রমনা বিভাগের আরেকটি দল নগরীর মীর হাজীরবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে শওকত আলী ওরফে শওকত ছৈয়ালকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডিবি তেজগাঁও বিভাগের একটি দল বান্দরবানে অভিযান চালিয়ে আতিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে।