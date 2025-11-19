সাংবাদিক মিজানুর প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা: ‘তদন্তের পর আমি জানতে পারব’

দৈনিক ভোরের কাগজের অনলাইনপ্রধান মিজানুর রহমান সোহেলকে মধ্যরাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া, পরে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, তদন্ত করার পর তিনি এ বিষয়ে জানতে পারবেন।
আজ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথা বলেন। মহান বিজয় দিবসের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
সাংবাদিক মিজানুরকে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ডিএমপির ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজ বুধবার সকাল ১০টার পর তাঁকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিজানুর মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রায় ১০ ঘণ্টা পর বাসায় এলাম। ডিবি আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছে। আমি সুস্থ আছি।’
এ বিষয়ে একজন সাংবাদিক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করেন। জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘এটি আমি আপনার কাছে প্রথম শুনলাম। তদন্ত করার পর আমি জানতে পারব।’
তখন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, এটি (বিনা পরোয়ানায় রাতে এভাবে নেওয়া) অপরাধ হয়েছে কি না।
জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘এটি আমি আগে দেখব।’
এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর কিছুটা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে কোনো অস্থিতিশীলতা বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না।
জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, রায়ের পর কোনো রকম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়নি। বিজয় দিবসেও কোনো রকম অস্থিরতার আশঙ্কা নেই।
বিজয় দিবসের কর্মসূচিতেও কোনো রকম পরিবর্তন নেই বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, বরং আগের চেয়ে আরও বেশি হবে। শুধু গতবারও প্যারেড হয়নি, এবারও হবে না।