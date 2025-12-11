বেগম রোকেয়াকে ‘মুরতাদ কাফির’ আখ্যা দেওয়া নারী সহিংসতায় মদদ জোগাবে: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে ‘মুরতাদ কাফির’ আখ্যা দেওয়ায় এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। তাঁরা বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক খন্দকার মাহমুদুল হাসানের এমন মন্তব্য গুরুতর অন্যায় ও অসম্মানজনক। তাঁরা এই শিক্ষককে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার দাবিও জানিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক নেটওয়ার্ক এই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক নেটওয়ার্ক বলেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক খন্দকার মাহমুদুল যেভাবে রোকেয়া সাখাওয়াতকে ‘কাফির মুরতাদ' আখ্যা দিয়েছেন, সমগ্র শিক্ষকসমাজের জন্য তা গ্লানিকর। এ ধরনের দায়িত্বহীন মন্তব্য বর্তমানে বাঙালি মুসলমান নারীসহ সব নারীর পথচলাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এ ধরনের ব্যক্তি চরম সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক হিসেবে ধিক্কৃত হবেন। এ রকম বক্তব্য সমাজে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বাড়াতে এবং নারীর প্রতি অনলাইনে ও বাস্তবে চলমান সহিংসতা আরও বাড়িয়ে তুলতে মদদ জোগায়।
শিক্ষক খন্দকার মাহমুদুলের এ ধরনের মন্তব্য দায়িত্বহীন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার ভূমিকা উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘বেগম রোকেয়া বাংলা তথা তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের নারী শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি লড়েছেন অন্ধ কুসংস্কার, বৈষম্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে। তিনি ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না, বরং সমাজে ও দেশে এবং বিশেষত নারীসমাজের প্রতি ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন।’