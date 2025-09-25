জাতিসংঘে শতাধিক প্রতিনিধি, কর্তৃত্ববাদী চর্চার পথেই হাঁটল অন্তর্বর্তী সরকার: টিআইবি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে শতাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলছে, পতিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের অনুকরণে এমন ‘বিব্রতকর চর্চা’ অব্যাহত রেখে অন্তর্বর্তী সরকার কী বার্তা দিতে চাইছে, সে প্রশ্নের উত্তর জনগণের জানার অধিকার রয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, পতিত কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে শতাধিক প্রতিনিধি প্রেরণের সংস্কৃতি দেখা গেছে, যা কখনো কখনো দুই শতাধিক ছাড়িয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, রক্তক্ষয়ী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত সরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পথ বেছে নেবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমান সরকারও সেই পুরোনো পথেই হাঁটল।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত বছর অন্তর্বর্তী সরকার ৫৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, যা কিছুটা হলেও স্বচ্ছতার আভাস দিয়েছিল। এবার সে ধারায় না গিয়ে উল্টো শতাধিক প্রতিনিধি পাঠানোর মাধ্যমে সরকার নিজের জারি করা পরিপত্রেরই বিরোধিতা করেছে।
ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার অহেতুক বিদেশ সফর বন্ধে যে নির্দেশনা দিয়েছিল, সেটির বিপরীতে বর্তমান পদক্ষেপ সরকার সম্পর্কে আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে।’
টিআইবির মতে, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া বা চীনের মতো পরাশক্তিরাও সাধারণত শতাধিক প্রতিনিধি পাঠায় না। কিছু সুশাসনবর্জিত দেশের ব্যতিক্রমী দল পাঠানোর নজির থাকলেও সেগুলোর পেছনে প্রকৃত কূটনৈতিক প্রয়োজন নয়, বরং ‘ভ্রমণবিলাস’-এর প্রবণতাই মুখ্য।
এ বিষয়ে ইফতেখারুজ্জামান প্রশ্ন তুলে বলেন, জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ভূমিকা কী, আলোচ্য বিষয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে কি না, জনগণের করের টাকায় এই খরচের যৌক্তিকতা কোথায়—এসব প্রশ্নের জবাব রাষ্ট্র সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারের অবশ্যই দেওয়া উচিত।
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, জাতীয় স্বার্থে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সেই অংশগ্রহণের ব্যয়, যৌক্তিকতা ও জবাবদিহি নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। জনগণ এসব প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করে। টিআইবি মনে করে, গণ–অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত একটি অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য এমন প্রশ্নবিদ্ধ পদক্ষেপ অত্যন্ত বিব্রতকর ও হতাশাজনক।