ভূমিকম্প সতর্কতায় গ্যাস কূপ খনন বন্ধ থাকবে ৪৮ ঘণ্টা

দেশে ভূমিকম্পজনিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ৪৮ ঘণ্টা গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খনন ও ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। কূপ খনন ও জরিপ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সর্বসাধারণ তথা জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পেট্রোবাংলা। এতে বলা হয়, আজ সকাল থেকে আগামী মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত কূপ খনন ও ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আগামী মঙ্গলবার সকাল ৮টার পর আবার কূপ খনন ও জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে শ্রীকাইল-৫, হবিগঞ্জ-৫, কৈলাশটিলা-১, বিয়ানীবাজার-২, সিলেট-১১, সিলেট-১০ এক্স ও রশিদপুর-১১ নম্বর কূপে অনুসন্ধান ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও-এ জরিপ কার্যক্রমও চলছে।