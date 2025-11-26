বেসরকারি প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের রায় স্থগিত চেয়ে লিভ টু আপিল

শুধু সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে, এমন সিদ্ধান্ত বাতিলের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগ্য শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ–সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে লিভ টু আপিল করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এই লিভ টু আপিলের (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) ওপর আগামী সপ্তাহে শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন অধিদপ্তরের আইনজীবী।
২০২৫ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।
শুধু সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গত ১৭ জুলাই এক স্মারকে জানায়। এই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কেরানীগঞ্জ পাবলিক ল্যাবরেটরি স্কুলের পরিচালক মো. ফারুক হোসেন, শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধিসহ ৪২ জন চলতি বছর রিটটি করেন। রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে ৩ নভেম্বর হাইকোর্ট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করেন। পাশাপাশি ২০০৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরিচালনা নীতিমালার আলোকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগ্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করতে বলা হয়। এ লক্ষ্যে ১৫ দিনের মধ্যে চিঠি ইস্যু করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়।
হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক লিভ টু আপিল দায়ের করেছেন বলে আজ বুধবার জানান অধিদপ্তরের আইনজীবী মুনতাসির উদ্দিন আহমেদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, এতে হাইকোর্টের রায় স্থগিত চাওয়া হয়েছে। আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আগামী সপ্তাহে শুনানি হতে পারে।
হাইকোর্টে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী নিয়াজ মোর্শেদ। তিনি আজ প্রথম আলোকে বলেন, ২০০৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরিচালনা নীতিমালা অনুসারে সব বেসরকারি অর্থাৎ বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক, রেজিস্টার্ড কিন্ডারগার্টেন, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিস্টার্ড বা অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বা স্থাপনা ও প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত চালু বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে বলে হাইকোর্টের রায়ে এসেছে। এ জন্য ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চিঠি ইস্যু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই রায়ের ফলে শুধু সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই নয়, ওই সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গত সোমবার ওই লিভ টু আপিল করেন।