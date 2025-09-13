শুভ সকাল। আজ ১৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
লাশবাহী গাড়িটি ঘিরে জটলা করে আছেন অনেকে। কেউ শোকে পাথর হয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ নিজেকে সামলাতে না পেরে উচ্চ স্বরে কাঁদছেন, কেউ আবার সান্ত্বনা দিচ্ছেন অন্যজনকে। শুক্রবার বেলা একটার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবনের সামনে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
দুজনের বাড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামে। একজন খাগড়াছড়ি জেলার, অন্যজন রাঙামাটির। পাহাড়ি জনপদে বেড়ে ওঠা এই দুই তরুণ এখন রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতৃত্বে। একজন নির্বাচিত হয়েছেন সহসভাপতি (ভিপি), অন্যজন সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে।
লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি সেমিনার থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। লন্ডনের কেন্দ্রস্থলের ব্লুমসবারি এলাকায় সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয় (দ্য স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ) ক্যাম্পাসে ওই সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ হাইকমিশন।
৩১ বছর বয়সী কার্ক ছিলেন জনপ্রিয় রক্ষণশীল পডকাস্টার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবশালীদের একজন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কার্কের অনুষ্ঠানগুলোতে রাজনীতি ও সাংস্কৃতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ জানাতেন তিনি। এসব আয়োজনে হাজারো মানুষ উপস্থিত হতেন।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ এসেছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যের কথা জানিয়ে। ক্রিকেটাররা বারবারই বলছেন, লক্ষ্যপূরণে আত্মবিশ্বাসটাও ভালোভাবেই আছে তাঁদের। বাস্তবতা যদিও কঠিন। তাঁদের সম্ভাবনায় আস্থা রাখার মানুষ খুব একটা নেই। বরং নানা জায়গা থেকে ধেয়ে আসছে টিকা-টিপ্পনীও।