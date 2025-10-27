শুভ সকাল। আজ ২৭ অক্টোবর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।
কিশোর বয়সে বাবা-মাকে হারিয়েছিলেন আবুল কালাম। এরপর ভাই-বোনদের সংসারে বেড়ে ওঠেন। কঠোর পরিশ্রম করে সংসারের সচ্ছলতা ফেরাতে চেষ্টা করছিলেন। পরিবারের প্রিয় মানুষটি মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। রোববার রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলারের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়লে এর আঘাতে নিহত হন ওই যুবক। বিস্তারিত পড়ুন...
জুলাই জাতীয় সনদসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এবার তিনটি দল উপদেষ্টা পরিষদের কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছে। এতে অস্বস্তিতে পড়েছেন উপদেষ্টাদের কেউ কেউ। বিস্তারিত পড়ুন...
ক্রেতারা আগে দেখেন মা-বাবাকে, তারপর বুকিং দেন বাচ্চা কিনতে, বাচ্চা জন্মের আগেই। মাইক, হিরো, বেহুলা, জরো, টম, ব্র্যান্ডি, আকিরা, বাবুস্কা, লিও, টুইংকেল, কিং অরিওসহ অন্যান্য জার্মান শেফার্ড এবং ইতালিয়ান ম্যাসটিফ, ইংল্যান্ডের বুল ম্যাসটিফ কুকুরের বাচ্চা কেনার জন্য এ বুকিং। এই কুকুরগুলোকে ‘গার্ড ডগ’বা পাহারাদার কুকুর নামে চেনে সবাই। বিস্তারিত পড়ুন...
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ১৬ বছর বয়সে মূল দলে অভিষেক। মাত্র দুই বছরেই তিনি বার্সেলোনার রক্ষণভাগের সবচেয়ে বড় আস্থার নাম, এবং অনেকের চোখে এই মুহূর্তে ইউরোপের অন্যতম সেরা সেন্টার-ব্যাকও। এরই মধ্যে স্পেনের হয়ে ৮টি এবং বার্সার হয়ে ৮৯টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন পাউ কুবারসি। রোববার রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে নিজের ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ এল ক্লাসিকো খেলার কথা তাঁর! এ উপলক্ষে দ্য অ্যাথলেটিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কুবারসি কথা বলেছেন বেশ অকপটে। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর আদালত অবশেষে হত্যা মামলা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। ঢাকা শহরের ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক এ আদেশ দিয়েছেন। মামলাটিকে রমনা থানায় তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সালমান শাহ ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মারা যান। দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে জল্পনা চললেও তদন্তের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নতুন এই আদেশে সালমান শাহর মামা আলমগীর কুমকুম রমনা থানায় মামলা করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...