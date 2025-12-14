৪৩তম বিসিএসের ৮৫০১ নন–ক্যাডার পদ সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

৪৩তম বিসিএসের ৮ হাজার ৫০১টি নন–ক্যাডার পদ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এক আবেদনের শুনানি নিয়ে আজ রোববার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. হামিদুর রহমানের সমন্বিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
গত বছরের ২৯ জানুয়ারি ৪৩তম বিসিএসে ৬৪২ জনকে নন–ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মো. মারুফ হোসেনসহ ৫০০ প্রার্থী হাইকোর্টে রিট করেন।
ওই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি আদালত রুলসহ আদেশ দেন। এর ধারাবাহিকতায় তাঁরা ৪৩তম বিসিএসের নন–ক্যাডার পদগুলো সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা চেয়ে আবেদন করেন।
আদালতে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী নাঈম সরদার ও আশরাফুল করিম। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মুনিরুজ্জামান।
আদেশের পর আবেদনকারীদের পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব প্রথম আলোকে বলেন, ৪৩তম বিসিএসের নন–ক্যাডার ৮ হাজার ৫০১টি পদ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তিনি আরও বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও পিএসসিসহ বিবাদীদের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পিএসসির আইনজীবী মুনিরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করা হবে কি না, সে বিষয়ে পিএসসির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আবেদনকারী পক্ষ জানায়, চলতি বছরের মে মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পাঠানো নন–ক্যাডার পদগুলো সমন্বয় করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৮ হাজার ৫০১টি পদে ৪৩তম বিসিএসের নন–ক্যাডার প্রার্থীদের মধ্য থেকে সুপারিশ করার জন্য পিএসসিকে নির্দেশ দেয়। তবে সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও পিএসসি ওই ৮ হাজার ৫০১টি পদের মধ্য থেকে অনেকগুলো পদ প্রত্যাহার করে ৪৪তম বিসিএসের নন–ক্যাডার প্রার্থীদের মধ্য থেকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত জানায়। এমন প্রেক্ষাপটে রিট আবেদনকারী ৭৭৩ জন (প্রথমে ৫০০ জন ও পরে ২৭৩ জন যুক্ত হন) প্রার্থী তাঁদের জন্য ৮ হাজার ৫০১টি নন–ক্যাডার পদ রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণের নির্দেশনা চেয়ে গত সপ্তাহে আবেদনটি করেন।