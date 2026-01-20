আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলায় যুক্তিতর্ক সম্পন্ন, রায় যেকোনো দিন

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় আশুলিয়ায় ছয়জনের লাশ পোড়ানোর অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচারকাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।
মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। আদালত মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রেখেছেন। যেকোনো দিন এ রায় ঘোষণা করা হবে।
এ তথ্য নিশ্চিত করে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হোসাইন সাংবাদিকদের বলেন, আশুলিয়া মামলার যুক্তিতর্ক শেষ, যেকোনো দিন রায়।
এ মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য, পুলিশ কর্মকর্তাসহ মোট আসামি ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে আটজন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। তাঁরা হলেন ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহিল কাফী, সাভার সার্কেলের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শহিদুল ইসলাম, ঢাকা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক পরিদর্শক মো. আরাফাত হোসেন, আশুলিয়া থানার সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল মালেক, আরাফাত উদ্দীন, কামরুল হাসান, শেখ আবজালুল হক ও সাবেক কনস্টেবল মুকুল চোকদার।
সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামসহ এই মামলার অপর আট আসামি পলাতক রয়েছেন।