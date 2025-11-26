ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ
বাংলাদেশ

ডিএমপির ডিবির সাবেক প্রধান হারুনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জানান, দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদনটি করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

আবেদনে বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে হারুন অর রশীদ ১৭ কোটি ৫১ লাখ ১৭ হাজার ৮০৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করছেন বলে অভিযোগ আছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

