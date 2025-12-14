বুড়িগঙ্গায় যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কায় ডুবে গেল বাল্কহেড

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেড ডুবে গেছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফতুল্লা লঞ্চঘাটের কাছে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ নিখোঁজ ও হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। বাল্কহেডডুবির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ফতুল্লার পাগলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আজ সকাল ১০টার দিকে চাঁদপুরগামী বোগদাদিয়া-১৩ নামে একটি লঞ্চ বালুভর্তি বাল্কহেডের পেছনে ধাক্কা দিয়ে ওপরে উঠে যায়। লঞ্চটি পেছনের দিকে চালিয়ে বাল্কহেডের ওপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হলেও বাল্কহেডটি দ্রুত নদীতে ডুবে যায়। এ সময় বাল্কহেডে থাকা চালক-শ্রমিকেরা লাফিয়ে নদীতে পড়েন এবং সাঁতরে তীরে ওঠেন।
জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, লঞ্চটি আটক করা হয়েছে। বাল্কহেডটি পানিতে ডুবে যাওয়ায় এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বাল্কহেডটিতে পাঁচজন ছিলেন। তাঁরা সাঁতরে তীরে উঠেছেন। কেউ নিখোঁজ নেই। এ ঘটনায় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।