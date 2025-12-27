রাতের বেলায় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে ঝাড়ু দেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা
রাতেই জাতীয় স্মৃতিসৌধে বর্জ্য অপসারণ করল বিএনপি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে আসার পর সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে থাকা বর্জ্য অপসারণ করেছেন দলের নেতা–কর্মীরা।

শুক্রবার দিবাগত রাতে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ওই পোস্টে একটি ভিডিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, ‘রাতেই সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে থাকা সকল বর্জ্য পরিষ্কার করল বিএনপি নেতা–কর্মীরা।’

ভিডিওতে বিএনপির নেতা–কর্মীদের কয়েকজনকে রাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে ঝাড়ু দিতে ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালাতে দেখা যায়।

তারেক রহমান গতকাল শুক্রবার তাঁর বাবা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত করেন। এরপর তিনি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যান। সেখানে অসংখ্য নেতা-কর্মীর ভিড় জমে। নেতা-কর্মীদের ভিড়ের কারণে গন্তব্যে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লাগে তারেক রহমানের।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ১৭ বছর পর দেশে ফেরেন তারেক রহমান। লন্ডনে নির্বাসিত জীবন শেষে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘিরে ঢাকায় লাখ লাখ নেতা-কর্মী, সমর্থকসহ সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব জমায়েত হয়। ঢাকার পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় অনুষ্ঠিত গণসংবর্ধনা সমাবেশে সারা দেশ থেকে দলের মনোনীত প্রার্থীরা যোগ দেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকা থেকে নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে আসেন।

পরদিন শুক্রবার পূর্বাঞ্চলের জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে (৩০০ ফিট সড়ক) ও আশপাশের এলাকায় পড়ে থাকা বর্জ্য অপসারণ করেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির নেতা–কর্মীরা। এ ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেন।

