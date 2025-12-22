‘ইবিএল ডিজিটাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস’ পেল ৪০টি প্রতিষ্ঠান

ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ও ডিজিটাল রূপান্তর যাত্রায় গত এক বছরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ৪০টি পার্টনার ও মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল রোববার রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ‘স্কাইস্ফিয়ার: ইবিএল ডিজিটাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়।
দ্বিতীয়বারের মতো এই আয়োজনে এনাবলার অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে ৪টি, এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে ২২টি এবং পার্টনার্স ইন প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। এ বছর ‘ডিজিটাল মার্কেটিং কোলাবরেশন পার্টনার’ সম্মাননা দেওয়া হয় প্রথম আলো ডিজিটালকে।
অনুষ্ঠানে ইবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রিটেইল এবং এসএমই ব্যাংকিং প্রধান এম খোরশেদ আনোয়ার ও ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের প্রধান আহসান উল্লাহ চৌধুরীসহ ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দেশের ব্যবসায়িক ও সামাজিক অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।
আলী রেজা ইফতেখার জানান, অংশীদার ও মার্চেন্টরাই ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ও ডিজিটাল উদ্ভাবন যাত্রার মূল চালিকাশক্তি। পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি ডিজিটাল পরিসরে ভবিষ্যতে অধিকতর উৎকর্ষ অর্জনে অনুপ্রাণিত করাই ব্যাংকের লক্ষ্য।
বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান ব্যাংকিং ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে অংশীদারত্বের শক্তি ও ভবিষ্যৎমুখী উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই অগ্রগতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে ‘ইবিএল ডিজিটাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস’ শীর্ষক এই পুরস্কারের মাধ্যমে।