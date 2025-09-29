মতিঝিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইন্টারনেট সংযোগের কাজ করা ব্যক্তির মৃত্যু

রাজধানীর মতিঝিলের দিলকুশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইন্টারনেট সংযোগের কাজ করা অলিউর রহমান (২১) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সহকর্মীরা জানান, অলিউর পেশায় ইউটান নামের একটি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। দুপুরে দিলকুশায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে মই বেয়ে উঠে সংযোগ দেওয়ার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে বেলা পৌনে তিনটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। নিহত অলিউরের বাড়ি ফেনীর পরশুরাম থানার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. শেখ ফরিদ। তিনি রাজধানীর ফকিরাপুল ১ নম্বর গলিতে থাকতেন।