আশকোনায় টিকিট বিক্রির সময় কমল, পাওয়া যাবে সপ্তাহে পাঁচ দিন

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের আশকোনা হজ ক্যাম্প কাউন্টারে টিকিট বিক্রির সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে সপ্তাহে পাঁচ দিন এ কাউন্টারে টিকিট পাওয়া যাবে। এর আগে সপ্তাহের প্রতিদিনই টিকিট বিক্রির সেবা দেওয়ার কথা জানিয়েছিল বিমান।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে সংশোধিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাঁচ দিন টিকিট বিক্রির তথ্য জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আশকোনা হজ ক্যাম্পের টিকিট বিক্রির কাউন্টারে রোববার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সেবা দেওয়া হবে। শুক্রবার, শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনে এ সেবা বন্ধ থাকবে।
এর আগে গত বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিমান জানিয়েছিল, আশকোনা হজ ক্যাম্পের টিকিট বিক্রির কাউন্টার আবার চালু করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সেবা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এক দিন পরই দুদিন কমিয়ে সেবার সময়সূচি সংশোধন করল সংস্থাটি।
বিমানের বলাকা ভবনের (হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসংলগ্ন) টিকিট বিক্রয় বুথে কারিগরি জটিলতা দেখা দেওয়ায় আশকোনা হজ ক্যাম্পের বিক্রয়কেন্দ্র চালুর কথা বলেছিল বিমান।