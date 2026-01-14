ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগে ‘ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক অ্যানালাইসিস ল্যাব’ উদ্বোধন উপলক্ষে কেক কাটছেন সহ–উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা ও সিআইডি প্রধান মো. ছিবগাতউল্ল্যাহ
ঢাবির অপরাধবিজ্ঞান বিভাগে ফরেনসিক ল্যাবের যাত্রা শুরু

তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে দেশে অপরাধবিজ্ঞান চর্চাকে আরও আধুনিক করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অপরাধবিজ্ঞান বিভাগে যাত্রা শুরু করেছে নিজস্ব ‘ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক অ্যানালাইসিস ল্যাব’।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ল্যাবরেটরিটির উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের এই অনন্য অর্জনে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ল্যাবটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক তৈয়বুর রহমান, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাতউল্ল্যাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারপারসন সহযোগী অধ্যাপক শাহারিয়া আফরিন।

সহ–উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে সময়ের সঙ্গে অপরাধের মাত্রা ও জটিলতা বেড়েছে। এই ক্রাইম ল্যাবটি অপরাধের বর্তমান ট্রেন্ডগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ণয়ে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন শেষে আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষকদের সঙ্গে দলগত ছবিতে বিভাগের শিক্ষার্থীরা

সিআইডিপ্রধান ছিবগাতউল্ল্যাহ বলেন, ‘বর্তমানে অপরাধের ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ল্যাবটি শিক্ষার্থীদের অপরাধের আধুনিক গতিপ্রকৃতি বুঝতে সহায়তা করবে।’

অনুষ্ঠানে বিভাগের ১৩ বছরের পথচলা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর অতিথিদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। ল্যাবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন বিভাগের শিক্ষার্থী রাফসান ও আসিফ।

আলোচনা শেষে অতিথিরা ফিতা কেটে ‘ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক অ্যানালাইসিস ল্যাব’ উদ্বোধন করেন এবং কেক কেটে আনন্দ উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠানটি বিভাগের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

