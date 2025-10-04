মোহাম্মদপুর থেকে বিশেষ অভিযানে ১৪ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ।
শুক্রবার দিনব্যাপী অভিযানে এসব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন নূর মোহাম্মদ (৫০), বাদশা (৩০), তাসকিন (২৬), নাদিম (৪৬), ফাইজুল হাসান (২০), মামুন (২৪), জুম্মান (২৬), হৃদয় হোসেন (১৮), শামীম হোসেন (২০), আজিজুল হক (৩০), রুহুল আমিন (২০), বাদশা (১৯), শুভ (২৩) ও মহিনুল ইসলাম (২০)। তাঁদের মধ্যে নূর মোহাম্মদ চাঁদ উদ্যান ইউনিট আওয়ামী লীগের সদস্য। গ্রেপ্তারের পর তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।