উপাচার্যের আশ্বাসে দুই ঘণ্টা পর শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বাস ভাঙচুরের প্রতিবাদে প্রায় দুই ঘণ্টা নীলক্ষেত এলাকা অবরোধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নীলক্ষেতের মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণের সামনের মোড়ে অবস্থান নেন তাঁরা। পরে উপাচার্যের আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেন।
এর আগে রাজধানীর সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দপ্তরের পরিচালক কামরুল ইসলাম বলেন, বাসের পেছনের গ্লাস পুরো ভেঙে গেছে। দরজা ও বাইরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ চূড়ান্ত ঘোষণা করার দাবিতে গতকাল বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় অবরোধ করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বৃহস্পতিবারও সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন তাঁরা। বেলা দুইটার দিকে সেখানে আসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে হামলার ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত মোড়ে অবস্থান নেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া শোনেন।
শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে ছিল বাসে হামলাকারীদের বিচার ও ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষকে ক্ষমা চাওয়া, ড. কুদরাত-এ-খুদা হোস্টেলের ক্যানটিন সংস্কারসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পিলখানার ভেতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা হামলা করেন। এ সময় কয়েকজন আহত হন। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করছি।’
অবস্থান কর্মসূচিতে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের বলেন, হামলার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্ভাব্য সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সময় তিনি প্রক্টরকে এ ঘটনায় মামলার নির্দেশ দেন।
উপাচার্য শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে বলেন, আগামীকাল শুক্রবার বিকেল চারটায় কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ড. কুদরাত-এ-খুদা হোস্টেলের উন্নয়নের জন্য বাজেট প্রণয়নের কাজ করা হবে। এ ছাড়া পিলখানার ভেতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচলের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হবে বলেও তিনি জানান।
উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে সন্ধ্যা সাতটার দিকে নীলক্ষেত মোড় থেকে অবরোধ তুলে নেন।