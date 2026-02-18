রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরি
বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: ৯৩ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজ বুধবারও আদালতে জমা দেওয়া হয়নি।

তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন তারিখ দিয়েছেন আদালত। ফলে এ নিয়ে ৯৩ বারের মতো তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পেছাল।

মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়ার তারিখ ধার্য ছিল আজ। কিন্তু মামলার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তদন্ত প্রতিবেদন আজ আদালতে দাখিল করতে পারেনি।

ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার জন্য আগামী ৯ এপ্রিল তারিখ ধার্য করেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) রোকনুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সুইফট পেমেন্ট–পদ্ধতি থেকে বার্তা পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের এই বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়।

চুরির ঘটনার ৩৯ দিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে রাজধানীর মতিঝিল থানায় মামলা করা হয়। মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পায় সিআইডি। সংস্থাটি তখন থেকে মামলাটি তদন্ত করছে।

