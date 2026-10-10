মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শায়িত তৌফিক ইমরোজ খালিদী

রাজধানীর মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদীকে। গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটায় তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
এর আগে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বনানীর ওল্ড ডিওএইচএস খেলার মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা আড়াইটার দিকে সেখানে তাঁর মরদেহ নেওয়া হয়। বন্ধু, স্বজন, সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাঁকে শেষবিদায় জানান।
গতকাল বেলা ১১টার দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে লন্ডন থেকে তৌফিক ইমরোজ খালিদীর মরদেহ ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। সেখান থেকে মরদেহ নেওয়া হয় বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের কার্যালয়ে। দুপুর ১২টা থেকে ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সেখানে তাঁর মরদেহ রাখা হয়। পরে মরদেহ নেওয়া হয় তাঁর বাসায়। পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা সেখানে তাঁকে শেষবারের মতো দেখেন।
ব্যক্তিগত সফরে লন্ডনে থাকা তৌফিক ইমরোজ খালিদী ১ অক্টোবর রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে স্থানীয় সেন্ট বার্থোলোমিউস হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। পরদিন স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ২৩ মিনিটে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।