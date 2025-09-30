ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় অনুদান দিল সিএএফবি

শিশুদের ক্যানসার সচেতনতা মাস সেপ্টেম্বর। এ উপলক্ষে ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ (সিএএফবি) ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের জন্য মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের শিশু ক্যানসার ও রক্তরোগ বিভাগে চিকিৎসাধীন অসহায় শিশুদের চিকিৎসার জন্য ফাউন্ডেশনটি চেক হস্তান্তর করে। ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের মহাসচিব ডা. মোহাম্মদ মাসুমুল হক শিশু ক্যানসার ও রক্তরোগ বিভাগের প্রধান বেলায়েত হোসেনের হাতে চেকটি তুলে দেন।
এ ছাড়া দুজন ক্যানসার সারভাইভারকে এক বছরের জন্য শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ সময় উপস্থিত ক্যানসার আক্রান্ত সব শিশুকে উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
বেলায়েত হোসেন বলেন, ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের মতো সামাজিক সংগঠনগুলোর সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের এই আর্থিক অনুদান অনেক অসহায় শিশুর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে।
ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের মহাসচিব মাসুমুল হক বলেন, ‘শিশুদের ক্যানসারের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক দরিদ্র পরিবার চিকিৎসা শেষ করতে পারে না। ভবিষ্যতে আমরা কেবল আর্থিক সহায়তা নয়, বরং সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আক্রান্ত শিশুদের মানসিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নেও সক্রিয়ভাবে কাজ করব।’