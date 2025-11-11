ফ্যাসিবাদী গুম-খুন-লুটপাট নিয়ে কাল ঢাকার ১০ স্থানে প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামীকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) ঢাকার ১০টি স্থানে ফ্যাসিবাদী গুম, খুন ও লুটপাট নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র (ডকুমেন্টারি) প্রদর্শিত হবে।
আজ মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ আয়োজনে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি চলবে ‘জুলাইয়ের গান’।
টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
যাত্রাবাড়ী পার্ক
রবীন্দ্রসরোবর, ধানমন্ডি
খিলগাঁও শান্তি পার্ক
মিরপুর পল্লবী (হাফিজ মোড় মাঠ)
উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টর মুক্তমঞ্চ
উত্তরার জমজম টাওয়ার
মোহাম্মদপুর (টাউন হল প্রাঙ্গণ)
বনানী এলিফ্যান্ট রোড
হাতিরঝিল (রামপুরা প্রান্ত)
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রামাণ্যচিত্রগুলোর মাধ্যমে দেশে সংঘটিত গুম, খুন, দমন–পীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি আয়োজনে থাকবে ‘জুলাইয়ের গান’, যেখানে মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের চেতনা প্রতিফলিত হবে।