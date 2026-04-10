আকবর হোসেন মজুমদার
বাংলাদেশ

লন্ডন হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টারের পদ থেকে আকবর হোসেনের পদত্যাগ

সাইদুল ইসলামলন্ডন থেকে

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেন পদত্যাগ করেছেন। শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বার্তায় তিনি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ফেসবুক পোস্টে আকবর হোসেন লিখেছেন, ‘ডিয়ার অল, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার পদ থেকে আমি পদত্যাগ করেছি। একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে সেখানে দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টির সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর সম্পর্ক নেই।’

তবে তাঁর এই পদত্যাগের বিষয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কবে থেকে তাঁর পদত্যাগ কার্যকর হবে কিংবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছেন—এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য জানা যায়নি।

ফোনে আকবর হোসেনের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার মা ভীষণ অসুস্থ। এই মুহূর্তে আমার পরিবারকে সময় দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি পদত্যাগ করেছি। আমার পদত্যাগপত্রে এই কারণটি উল্লেখ করেই পদত্যাগ করেছি। এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই।’

অন্তর্বর্তী সরকার আকবর হোসেনকে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, তাঁকে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক এই নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে আকবর হোসেন মজুমদার বিবিসি বাংলার ঢাকা অফিসের সাংবাদিক ছিলেন।

