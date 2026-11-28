ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড পেরেন্টহুড ফেডারেশনের (আইপিপিএফ) মহাপরিচালক মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলকালদে কাস্ত্রো তিন দিনের সরকারি সফরে আগামীকাল রোববার ঢাকায় আসছেন। বাংলাদেশে তাঁর এ সফরের আয়োজক আইপিপিএফের সহযোগী সদস্য সংগঠন পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)।
আইপিপিএফের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সফরকালে মারিয়া আন্তোনিয়েতা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নীতিনির্ধারক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, বিভিন্ন মন্ত্রী এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গেও তাঁর মতবিনিময়ের কথা রয়েছে। এসব বৈঠকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, জেন্ডার সমতা, তরুণদের ক্ষমতায়ন এবং সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব জোরদার করার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।
সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে তিনি পিএসটিসির কয়েকটি প্রকল্প ও সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। এর মাধ্যমে তিনি মাঠপর্যায়ে পিএসটিসির চলমান কার্যক্রম, কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, নারী ও তরুণদের ক্ষমতায়ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে প্রয়োজনীয় সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ সরেজমিনে দেখবেন।
এ সফরের একটি বিশেষ আয়োজন হলো ‘সহায়তার গণ্ডি পেরিয়ে: অধিকার সুরক্ষা ও সেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনা। পিএসটিসি ও দৈনিক বণিক বার্তা যৌথভাবে এ আয়োজন করছে। এতে সরকারের নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, গবেষক ও শিক্ষাবিদেরা অংশ নেবেন। পরিবর্তিত বৈশ্বিক উন্নয়ন অর্থায়নের প্রেক্ষাপটে বিকল্প অর্থায়ন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং অধিকারভিত্তিক কার্যক্রমের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার উপায় নিয়ে আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হবে।
এ ছাড়া ন্যাশনাল ইয়ুথ নেটওয়ার্কের (নয়ন) আয়োজনে তরুণদের সঙ্গে একটি বিশেষ মতবিনিময় সভায় অংশ নেবেন আইপিপিএর মহাপরিচালক। এ আয়োজনে তিনি তরুণদের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা ও সুপারিশ সরাসরি শোনার সুযোগ পাবেন। তরুণ নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তরুণদের অর্থবহ অংশগ্রহণ এবং মানসম্মত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হবে।
মারিয়া আন্তোনিয়েতা আলকালদে কাস্ত্রোর এ সফর বাংলাদেশে আইপিপিএফ ও পিএসটিসির দীর্ঘদিনের অংশীদারত্বকে আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, জেন্ডার সমতা এবং জনগণের কল্যাণে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিত করার যৌথ অঙ্গীকারকে নতুন মাত্রা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।