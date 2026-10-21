শুভ সকাল। আজ ২১ অক্টোবর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ইশরাকের পদত্যাগ নতুন করে সামনে এনেছে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় পদত্যাগ ও অপসারণের ইতিহাস। রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ কিংবা অপসারণের প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯৭৩ সালে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর পদত্যাগের ঘটনা ছিল স্বাধীনতার পর কোনো জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীর প্রথম পদত্যাগ। বিস্তারিত পড়ুন...
১৪ বছর ধরে নির্মাণকাজ চলেছে। ব্যয় হয়েছে ২ হাজার ৮১১ কোটি টাকা। অথচ যে বিশেষ বাস চালানোর জন্য প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছিল, সেই বাসই চালু হয়নি। উল্টো ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার পথে যানজট ও মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। এবার প্রকল্পটি বাতিল করে বিদ্যমান অবকাঠামোকে সাধারণ মহাসড়কে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিস্তারিত পড়ুন...
নাটোরের বনপাড়ায় আরপি স্পেশাল পরিবহনের বাসটি দুর্ঘটনার সময় চালাচ্ছিলেন এটির সুপারভাইজার সোহেল রানা। এ সময় চালক ও সহকারী পেছনের সিটে ঘুমাচ্ছিলেন। এই তথ্য জানিয়েছেন ওই বাসের তিনজন যাত্রী। বিস্তারিত পড়ুন...
দেশজুড়ে মক্কার দুই মৃত্যুদণ্ড এবার যতটা আলোড়ন তুলেছে, আগে কখনোই তেমনটি দেখা যায়নি। পেছনে যৌক্তিক কারণ অসংখ্য। রাষ্ট্র আদৌ ঠিকঠাক চলছে কি না, প্রশ্নটি উঠেছে সবচেয়ে বেশি। কারণ, ১৬ অক্টোবর ২০২৬-এর পত্রিকাগুলো জানায় নজরুল ইসলাম বাসির ও সুইটি (সিতি) আখতারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কথা ঢাকা জানতই না। বিস্তারিত পড়ুন...
আবুধাবিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে জিম্বাবুয়েকে ১৫৮ রানে হারায় আফগানিস্তান। জিম্বাবুয়ে ম্যাচটি জিতলে ফাইনালে ওঠার পথ সহজ হতো বাংলাদেশের। তখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি জিতলেই ফাইনালের টিকিট পেয়ে যেত বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ে অল্প ব্যবধানে হারলে পড়তে হতো কঠিন সমীকরণে। কিন্তু সিকান্দার রাজার দল বড় ব্যবধানে হারায় ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে ওঠার পথটা বাংলাদেশের জন্য একটু সহজ হলো। বিস্তারিত পড়ুন...