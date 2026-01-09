বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৯ জানুয়ারি, শুক্রবার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

ভারতের ওপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিলে সম্মতি দিলেন ট্রাম্প, কারণ কী

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদি
ফাইল ছবি: এএফপি

রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে ভারতসহ বেশ কিছু দেশের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করার একটি বিলে সম্মতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিলটি পাস হলে যুক্তরাষ্ট্র সেসব দেশের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে পারবে, যারা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল বা ইউরেনিয়াম কিনে ভ্লাদিমির পুতিনের ‘যুদ্ধযন্ত্র’কে শক্তিশালী করছে। বিস্তারিত পড়ুন...

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি দিতে অধ্যাদেশ হচ্ছে, ফেসবুকে জানালেন আইন উপদেষ্টা

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি দিতে পৃথক অধ্যাদেশ করছে সরকার। আইন মন্ত্রণালয় দায়মুক্তি অধ্যাদেশের একটি খসড়াও তৈরি করেছে। পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

ভারতে বিশ্বকাপ না খেলা নিয়ে বিসিবিকে যে পরামর্শ দিলেন তামিম

তামিম ইকবাল

নিরাপত্তাশঙ্কায় ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসরে বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ ভারতে। কিন্তু বাংলাদেশ সেখানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানানোর পর এখন আইসিসির জবাবের অপেক্ষায় আছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ডাকসু-জকসু: শিবিরের জয়, ওল্ড স্কুল পলিটিকসের মৃত্যুঘণ্টা ও জেন-জি মনস্তত্ত্ব

জকসু নির্বাচনে প্রথম ভোট দেন তাঁরা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ জানুয়ারি ২০২

বাংলাদেশের বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাম্প্রতিক ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোর ফলাফল কৌতূহলোদ্দীপক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। যাঁরা ভোটার, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন ফলাফল কী রকম হতে পারে।
বিস্তারিত পড়ুন...

লাতিন আমেরিকায় এত আরব রাজনীতিবিদ কোথা থেকে এলেন

হন্ডুরাসের নতুন প্রেসিডেন্ট নাসরি আসফুরা

দেশটির অবস্থান আমাদের দেশ বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে। নাম তার হন্ডুরাস। দেশটির নাম আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু হালহকিকত, গতিবিধির খবর আমরা কম রাখি। যে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি, তার আগে ফুটবলের জন্য পরিচিত এই দেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া যাক, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়। বিস্তারিত পড়ুন...

