জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের বিষয় পছন্দক্রমের আবেদন শুরু ৮ ফেব্রুয়ারি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দক্রমের আবেদন ৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। আবেদনপ্রক্রিয়া চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’ ও ‘ডি’ ইউনিটে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা ন্যূনতম ২০ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন, তাঁরা আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
‘ই’ ইউনিটের আবেদনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যেসব পরীক্ষার্থী বহুনির্বাচনী অংশে ন্যূনতম ২০ শতাংশ ও ব্যবহারিক অংশে ন্যূনতম ১০ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন।
এতে আরও জানানো হয়, ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (https://jnuadmission.com) থেকে বিষয় পছন্দক্রম পূরণ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্যানেলে লগইন করে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের ভর্তি কার্যক্রমের পরীক্ষা পর্ব শেষ হয়।