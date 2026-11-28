বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত পারফরম্যান্স ও আকর্ষণীয় স্ট্রিটফাইটার ডিজাইনের নতুন ‘হোন্ডা হর্নেট ২.০’ বাজারে এনেছে। গত বুধবার ঢাকায় এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোটরসাইকেলটি উন্মোচন করা হয়। ২০২৪ সাল থেকে বাংলাদেশের সড়কে থাকা হর্নেট ২.০-তে এবার যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত ফিচার।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুসুমু মরিসাওয়া বলেন, ‘হোন্ডার দর্শন হলো “দ্য পাওয়ার অব ড্রিমস”। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন হর্নেট ২.০-তে স্বতন্ত্র ডিজাইন, আধুনিক প্রযুক্তি ও আনন্দদায়ক রাইডিং অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যা বাংলাদেশের রাইডারদের পরিবর্তিত চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’
নতুন হর্নেট ২.০ পাওয়া যাবে তিন রঙে—রেডিয়েন্ট রেড মেটালিক, ম্যাট অ্যাক্সিস গ্রে মেটালিক ও পার্ল ইগনিয়াস ব্ল্যাক। দাম ২ লাখ ৮৯ হাজার টাকা। মোটরসাইকেলটি এখন দেশজুড়ে হোন্ডা এক্সক্লুসিভ অথরাইজড ডিলার শোরুমগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে।