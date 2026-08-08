বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ
বাংলাদেশ

যান্ত্রিক ত্রুটিতে রোমে আটকা বিমানের ফ্লাইট, ঢাকা থেকে গেল প্রকৌশলী দল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইতালির রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে আটকে থাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-৩০৬ ফ্লাইটের উড়োজাহাজটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য ঢাকা থেকে প্রকৌশলী দল ও প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ পাঠানো হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানিয়েছে, রোমে অবস্থানরত এস২-এজেওয়াই উড়োজাহাজটি মেরামতের জন্য প্রকৌশলী দল ও খুচরা যন্ত্রাংশ বহনকারী বিজি-৩০৫ ফ্লাইটটি আজ শনিবার স্থানীয় সময় বেলা ১টা ৫৩ মিনিটে ঢাকা থেকে রওনা হয়েছে। রোমে পৌঁছানোর পরপরই উড়োজাহাজটির মেরামতের কাজ শুরু হবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফরোজা খানম প্রথম আলোকে বলেন, রোমে কারিগরি ত্রুটির কারণে আটকে থাকা উড়োজাহাজটি মেরামতের জন্য প্রকৌশলী দল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ পাঠানো হয়েছে। তাদের ৮ আগস্ট স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে রোমে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কারিগরি ত্রুটি মেরামত করা সম্ভব হলে একই দিন রাত ১০টায় রোম থেকে ঢাকার উদ্দেশে ফ্লাইটটি ছেড়ে আসবে। সে ক্ষেত্রে ৯ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফ্লাইটটির ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

এর আগে কানাডার টরন্টো থেকে ছেড়ে আসা বিজি-৩০৬ ফ্লাইটটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। এই ফ্লাইটে ২৫০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন।

যাত্রীদের অভিযোগ, কেবল কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারীদের জন্য বিমানের পক্ষ থেকে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য যাত্রীরা ‘প্রিমা ভিস্তা’ নামের একটি লাউঞ্জে অবস্থান করছেন। সেখানে কেউ কেউ অসুস্থ বোধ করার কথাও জানিয়েছেন।

বিজি-৩০৬ ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ১৮ মিনিটে কানাডার টরন্টোর পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে। প্রায় আট ঘণ্টা উড়ার পর যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে সেটি স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল ৭টা ১৯ মিনিটে রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে।

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