মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু মঙ্গলবার

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের নির্দেশনা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। অনলাইনে ফরম পূরণ শুরু হবে আগামীকাল মঙ্গলবার। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় ২১ নভেম্বর শুক্রবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিট। অনলাইনে আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর শনিবার রাত ১১টা ৫৯মিনিট।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে এএসসি/ও লেভেল/সমমান এবং এইচএসসি/এ লেভেল/সমমান দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৮ দশমিক ৫ হতে হবে। তবে এককভাবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৪.০০–এর কম থাকলে শিক্ষার্থী আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। সব পরীক্ষার্থীর এইচএসসি/এ লেভেল/সমমান পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ৩ দশমিক ৫ থাকতে হবে।