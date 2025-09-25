অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বৈঠক করেন। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বৈঠক করেন। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ

অধ্যাপক ইউনূস নিউইয়র্কে শাহবাজ শরিফসহ আরও যাঁদের সঙ্গে বৈঠক করলেন

প্রথম আলো ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে দুই নেতা এ বৈঠক করেন।
প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ খবর জানানো হয়েছে। ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

গতকাল সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা কসোভোর প্রেসিডেন্ট ভজোসা ওসমানির সঙ্গেও বৈঠক করেন।

Also read:প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সাক্ষাৎ

নিউইয়র্কের একটি হোটেলে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ক্লাব দে মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট ও স্লোভেনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দানিলো তুর্ক দেখা করেন। তিনি ক্লাবটির সদস্য হতে অধ্যাপক ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানান।

এর আগে গতকাল নিউইয়র্কের একটি হোটেলে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি সাক্ষাৎ করেন।

কসোভোর প্রেসিডেন্ট ভজোসা ওসমানির সঙ্গেও বৈঠক করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গতকাল দিনের শুরুতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা এখন নিউইয়র্ক সফর করছেন।

Also read:আগামী নির্বাচন দেশের গণতন্ত্রে নতুন যুগের সূচনা করবে: প্রধান উপদেষ্টা
Also read:নিউইয়র্কে ডোনাল্ড ট্রাম্প আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার যোগদান
আরও পড়ুন