আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস (ইন্টারন্যাশনাল মেনস ডে) আগামী বৃহস্পতিবার। এ উপলক্ষে ‘পিৎজা হাট’ দিচ্ছে বিশেষ অফার। বাবা, ভাই, ছেলে, স্বামী কিংবা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে পিৎজা হাটে গেলে নির্ধারিত শর্তে পুরুষ সঙ্গী পাবেন একটি ‘ফ্রি মিল’।
এতে থাকছে একটি ‘পারসোনাল প্যান আলটিমেট হট চিকেন পিৎজা’, দুটি ‘গার্লিক ব্রেড উইথ চিজ’ ও এক গ্লাস ‘পেপসি’।
অফারটি চলছে দেশের যেকোনো পিৎজা হাট আউটলেটে, যা উপভোগ করতে মেনু থেকে যেকোনো পিৎজা বা মুখরোচক খাবার অর্ডার করলেই পাওয়া যাবে কমপ্লিমেন্টারি ফ্রি মিলটি। তবে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে পুরুষ সঙ্গীকে। খাবার ব্যতীত শুধু পানীয় অর্ডারে অফারটি প্রযোজ্য নয়।