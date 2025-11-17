জকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ২৬৭ জন, শেষ দিনে ২৩৬

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে শেষ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ২৩৬ জন শিক্ষার্থী। আজ সোমবার শহীদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় অবস্থিত জকসু নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় থেকে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত তাঁরা এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার ও রোববার সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়। প্রথম দিনে ৪ জন এবং দ্বিতীয় দিনে ২৭ জন মনোনয়ন ফরম নেন। আজ শেষ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ২৩৬ জন শিক্ষার্থী। তিন দিনে নির্বাচনের জন্য মোট ফরম নিয়েছেন ২৬৭ জন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান।
নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদের মনোনয়নপত্রের ফি ৩০০ টাকা ও হল সংসদের জন্য ২৫০ টাকা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদের প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় থেকে এবং হল সংসদের প্রার্থীরা ছাত্রী হল থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেবেন।
১৯ ও ২০ নভেম্বর মনোয়নপত্র বাছাই ও ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে এবং ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। আগামী ২২ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে ভোট গণনা ও ফল প্রকাশের কথা রয়েছে।