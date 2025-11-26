দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
বাংলাদেশ

লাভেলো আইসক্রিমের এমডি একরামুলের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সীমান্ত ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করায় লাভেলো আইসক্রিমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. ইকরামুল হক, তাঁর স্ত্রী নার্গিস হক, দুই মেয়ে মুহসিনিনা সারিকা ইকরাম, মুহসিনিনা তারিকা ইকরামের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জানান, দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, ইকরামুল হকের বিরুদ্ধে সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগ রয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যেকোনো সময় বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমন রহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

আরও পড়ুন