স্কলাসটিকা স্কুলের গুলশান–বনানী শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

স্কলাসটিকা স্কুলের বনানী ও গুলশান শাখার উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশু শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ১৬ বার জাতীয় দ্রুততম মানবী খেতাবজয়ী দৌড়বিদ শিরিন আক্তার। এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন স্কলাসটিকার বনানী ও গুলশান জুনিয়র শাখার প্রিন্সিপাল সৈয়দা ফারদাহ ফারহানা আলম।
শিক্ষার্থীরা শ্রেণিভেদে সংগীত, শরীরচর্চা ও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে মাঠজুড়ে ছিল রঙিন উচ্ছ্বাস, শিশুসুলভ আনন্দ এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার প্রাণবন্ত পরিবেশ।
অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্কলাসটিকা জুনিয়র বনানী ও গুলশান শাখার ক্রীড়া শিক্ষক মো. আলাউদ্দিন, খালেদ হাসান সৌরভ এবং ইভেন্টস প্রধান রেহনুমা ওয়াসিম। এ সময় আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ফ্যাকাল্টি ও ম্যানেজমেন্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।