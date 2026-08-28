আগুন
আগুন
বাংলাদেশ

কারওয়ান বাজারে বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বহুতল জনতা টাওয়ারের পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে শুক্রবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে কেউ হতাহত হননি।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রাফি আল ফারুক রাতে প্রথম আলোকে বলেন, রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায় এবং তারা ২০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

রাফি আল ফারুক বলেন, প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক গোলযোগে আগুন লেগেছে বলে জানা গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

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