এবার অংশ নিচ্ছেন দুই বাংলাদেশি আরাফাত ও আরিফুর

ফ্রান্সের নিশেতে আগামীকাল রোববার অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূর্ণ দূরত্বের আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আয়রনম্যান প্রতিযোগিতা থেকে বাছাই করা ক্রীড়াবিদরা এই ট্রায়াথলনের (সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বিত ক্রীড়া) বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছেন। কাল স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ছয়টায় এ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এবারের আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের দুজন আয়রনম্যান অংশ নিচ্ছেন—মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত ও মো. আরিফুর রহমান। ৮৬টি দেশের প্রায় দুই হাজারের বেশি ট্রায়াথলেট এতে অংশ নেবেন। আয়রনম্যান প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেককে ১৭ ঘণ্টার মধ্যে ৩ দশমিক ৮ কিলোমিটার সাঁতার, ১৮০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ৪২ দশমিক ২ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করতে হবে।
পৃথিবীর কঠিনতম ট্রায়াথলন প্রতিযোগিতা আয়রনম্যান। আর আয়রনম্যানের সর্বোচ্চ আসর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাতের এটা তৃতীয় আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। এ ছাড়া তিনি এর আগে ৩টি অর্ধদূরত্বের আয়রনম্যান ৭০ দশমিক ৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছেন। তিনি এরই মধ্যে ফ্রান্সের নিশেতে পৌঁছে গেছেন। হোয়াটসঅ্যাপে প্রথম আলোকে আরাফাত বলেন, ‘প্রস্তুতি ভালো আছে এবার। তবে একটু ইনজুরি সমস্যা ছিল, এখন তা কাটিয়ে উঠেছি। এবারের চ্যালেঞ্জ হলো পাহাড়ি রাস্তায় সাইক্লিং। অবশ্য চ্যালেঞ্জ জয় করাই তো আমার কাজ।’ আরাফাত এবার প্রথমবারের মতো ৩৫ থেকে ৩৯ বয়স গ্রুপে অংশ নিচ্ছেন। এর আগে আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় তিনি ৩০ থেকে ৩৪ বয়স গ্রুপে অংশ নিয়েছিলেন।
মো. আরিফুর রহমান এবার দ্বিতীয়বারের মতো আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটা শেষ করে আবার ২০ সেপ্টেম্বর আয়রনম্যান ইতালিতে অংশ নেব। দুই রেসের প্রস্তুতি একসঙ্গে নিয়েছি। আশা করি ভালো ফলাফল করতে পারব।’
২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত দুই ফরম্যাটের আয়রনম্যান (পূর্ণদূরত্ব ও ৭০ দশমিক ৩ অর্ধদূরত্ব) প্রতিযোগিতায় ১৭ বার অংশ নিয়েছেন মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত। চলতি বছর আয়রনম্যান দূরত্বে জার্মানির ‘চ্যালেঞ্জ রথ’–এ অংশ নিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া নেপালে এক্সট্রিম ট্রায়াথলন, ভুটানে স্নোম্যান রেস, বোস্টন ম্যারাথন এবং ১০ বার বাংলা চ্যানেল সাঁতার সম্পন্ন করেছেন তিনি।
পেশায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত। আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে এমজিআই, ক্লিয়ারম্যান, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস, শার্ট মেকারস, এপেক্স লংজারিস ও প্রথম আলো।
পেশায় জনতা ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার মো. আরিফুর রহমান ৪০–৪৪ বয়স গ্রুপে আয়রম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৭টি আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। কক্সবাজারের ১০০ কিলোমিটার আল্ট্রা ম্যারাথনে ৯ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে রেকর্ড করেছেন। এ ছাড়া তিন ওশেনম্যান এবং ২ বার বাংলা চ্যানেল সাঁতার সম্পন্ন করেন। আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আরিফুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা করছে নেক্সট স্পেসেস লিমিটেড ও জনতা ব্যাংক পিএলসি।