চানখাঁরপুলের রায়ের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের আপিল, শুনানি আগামী রোববার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড পাওয়া আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা চেয়ে আপিল করেছে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)।
আজ বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের চেম্বার কোর্টে এই আপিল করে প্রসিকিউশন। আগামী রোববার আপিলের শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।
২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ চানখাঁরপুল মামলার রায়ে আট আসামির মধ্যে পাঁচ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন আর তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী ও রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আখতারুল ইসলাম। তাঁরা তিনজনই পলাতক আর কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে ডিএমপির রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুলকে ছয় বছরের, শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেনকে চার বছর এবং সাবেক কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলামকে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আজ এক ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম বলেন, প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আজ সুপ্রিম কোর্টে চানখাঁরপুলের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। আপিলে যেসব আসামিদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে, সেই কারাদণ্ডকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ শাস্তির প্রার্থনা করা হয়েছে।
গাজী মোনাওয়ার বলেন, শাস্তি কম দেওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনাল যেসব অবজারভেশন দিয়েছেন—কী কী কারণে শাস্তি কম দেওয়া হলো সেই অবজারভেশনকে তাঁরা চ্যালেঞ্জ করে স্টেট পিটিশন করেছেন। যাঁদের কম শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, তাঁরা যেন কোনো অবস্থাতেই এই আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জেল থেকে বের না হতে পারেন, সে জন্যও তাঁরা আবেদন করেছেন।
প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, আপিল বিভাগের চেম্বার কোর্টে চানখাঁরপুল মামলার রায়ের শুনানি হবে রোববার।