ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ‘জিরো’ বাজারে এনেছে ফকির টেকনোলজিস

‘জিরো’ ব্র্যান্ড নামে তিনটি ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বিইএসএস) বাজারে এনেছে ফকির ফ্যাশন ফ্যামিলির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ‘ফকির টেকনোলজিস লিমিটেড’।
শিল্পকারখানা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালির চাহিদা অনুযায়ী নকশা করা জিরো বিইএসএস সরাসরি সোলার এবং গ্রিড পাওয়ারের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার সক্ষমতা রাখে। এটি নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ নিশ্চিত করে, ডিজেল জেনারেটরের ওপর নির্ভরতা কমায় এবং কার্বন নিঃসরণ, শব্দদূষণ, রক্ষণাবেক্ষণ খরচকে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা নিশ্চিত করে।
প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মতো ফকির ফ্যাশন লিমিটেডে ১ মেগাওয়াট জিরো বিইএসএস স্থাপন করে বাংলাদেশের শিল্প খাতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
এ ব্যাপারে ফকির টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফকির কামরুজ্জামান নাহিদ বলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠানের এই নতুন সংযোজন জিরো বিইএসএসের সক্ষমতাই প্রমাণ করে না; বরং শিল্প খাতে বিদ্যুৎ সক্ষমতা নিশ্চিত করতে এক নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় ১ মেগাওয়াটের এই জিরো বিইএসএসটি বছরে ৬৬১ টন কার্বন নিঃসরণ কমাতে সক্ষম, যা নির্দ্বিধায় এ মুহূর্তে বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব ও দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’