পাহাড়ে এখন বাদাম তোলার ব্যস্ততা

বান্দরবানের পাহাড়ি জনপদে এখন চলছে চিনাবাদাম তোলার মৌসুম। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত মাঠে মাঠে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা। জীবিকার তাগিদে কেউ জমি থেকে গাছসহ বাদাম তুলছেন, কেউ শিকড় থেকে বাদাম আলাদা করছেন, আবার কেউ ব্যস্ত রোদে শুকানোর কাজে। চাষিরা জানান, ভালোভাবে শুকানোর পর পাইকারি বাজারে এই বাদাম প্রতি মণ ৫ থেকে ৬ হাজার টাকায় বিক্রি হবে। স্থানীয় অনেক পরিবারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস এই বাদাম চাষ, যেখানে মূল শ্রমশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন নারীরা। বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার হ্লাপাইগই পাড়া থেকে বাদাম তোলা নিয়ে এই ছবির গল্প।