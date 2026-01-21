মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গার পাড়ে ‘পার্বণ নবান্ন উৎসব’ আগামীকাল

মাঘের শীতের আমেজ আর নবান্নের চিরায়ত ঐতিহ্য নিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার মানিকগঞ্জে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হবে ‘পার্বণ নবান্ন উৎসব ২৪৩২ বঙ্গাব্দ’। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানির ব্র্যান্ড ‘পার্বণ’-এর উদ্যোগে উৎসবটির আয়োজক প্রথম আলো ডটকম।
মানিকগঞ্জ পৌরসভার চর বেউথা এলাকাসংলগ্ন কালীগঙ্গা নদীর পাড়ে দ্য গার্ডেন টি হাবে (আমবাগান) সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এ আয়োজন।
উৎসবে দেশের জনপ্রিয় তারকাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন অভিনয়শিল্পী ফজলুর রহমান বাবু, চিত্রনায়িকা প্রার্থনা ফারদিন দীঘি, ফুড ভ্লগার নুসরাত ইসলাম এবং স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান শাওন মজুমদার।
দিনব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে থাকবে কণ্ঠশিল্পী জিনিয়া জাফরিন লুইপাসহ স্থানীয় বাউল শিল্পীদের বিশেষ পরিবেশনা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন জোনাকি জ্যোতি।
পার্বণ চালের তৈরি পিঠাপুলিসহ থাকবে কুটির শিল্প, মাটি তৈরি খেলনার স্টল ইত্যাদি। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন খাবারের স্বাদের খোঁজ নেবেন ফুড ভ্লগাররা।
উৎসবে আসা নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য থাকবে গ্রাম্য খেলা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। বিজয়ীদের জন্য থাকবে পুরস্কার।